根據《紐約郵報》記者葛雷斯佩格11日爆料，剛卸下勇士總管兼籃球事務總裁職位的前4冠總管邁爾斯，確定即將加入《ESPN》招牌節目「NBA Countdown」擔任專職球迷，向來喜歡躲在幕後操盤的邁爾斯，能否適應在節目上侃侃而談且批評球隊或球員備受矚目！

現年48歲的邁爾斯，2011年首次出任勇士總管助理，直到2012年才接下勇士總管位置，更於2016年兼任勇士籃球事務總裁，在他的操盤運作下，勇士曾在8年內6度闖進總冠軍賽，更於2015、2017、2018與2022年成功奪冠，真正打造出勇士王朝。

但在今年夏天，邁爾斯無法跟勇士完成續約共識，隨即選擇辭職走人，外界認為這跟勇士老闆喬拉科布打算把球團經營工作交接給兒子，以及提前鎖定小鄧里維接下勇士總管位置有關，如今邁爾斯即將轉換角色當起電視球評，他的「處女秀」也將受到期待。

受到《ESPN》先前一波解雇潮影響，「NBA Countdown」先後走了傑倫羅斯、傑夫范岡迪、馬克傑克生等固定球評班底，如今不只找來邁爾斯，也找了前七六人總教練瑞弗斯、柏克斯等人接任，究竟會展現如何不同的節目風格或風貌？只能等到開播才見分曉。