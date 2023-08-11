信音持股61.2%的子公司信音電子(中國)於7月17日正式在深圳交易所創業板掛牌，成為第1家在A股掛牌的台灣專業連接器上市櫃公司，帶著近50億元滿手現金，信音董事會啟動收購計畫，擬以不超過新台幣6.6億元金額進行泰碩電子股權投資，雖然信音僅強調此次是合意收購，未明說如何收購股權，但市場推測，主要應該是收購泰碩董事長余清松可控持股。

信音主要產品為應用於新能源、消費型電子、車用電子、NB等連接器，現有客戶包括：電子五哥、HP、亞馬遜、DELL等，泰碩產品涵蓋導熱元件、散熱模組、連接器、讀卡器及NFC模組等，信音財務長胡瑞珍表示，信音入股泰碩最大綜效在客戶，公司現有客戶除連接器產品需求，也有散熱產品需求，入股泰碩後，信音就可以提供兩款產品，滿足客戶的需求，此外，泰碩在新能源車佈局已久，手上握有大客戶比亞迪，對已跨入車用、但只專注生產TYPE C的信音來說，不僅增加一個出海口，亦增加與新能源車市場接軌機會。

針對如何決定此次收購價？彭朋煌表示，入股泰碩前，信音不但進行好幾個月評估，也曾委由會計師進行DD(實地查核)，並出具鑑價報告，決議以6月30日為基準日，做為投資泰碩價格參考，以預定投資金額為準，再以現有市價概推，若入股案成立，初估可拿下泰碩12%～14%持股，不過最終持股比重，還是得視市價狀況而定。