搶迎七夕情人商機，王品集團兩大約會品牌「THE WANG」與「阪前和牛鐵板燒」，同步於8月18日起推出七夕情人節限定套餐，即日起開始訂位。「THE WANG」以《小王子》發想，標榜為愛侶們量身打造奢華魚子醬、日本A5和牛與玫瑰甜點譜出的華麗饗宴，還可提供求婚管家服務，成就幸福時刻。「阪前和牛鐵板燒」則以松露結合日澳和牛盛宴款待情人，限定甜點「夏之戀」傳達心意，譜寫完美七夕。

七夕浪漫晚餐訂位開跑，王品集團頂級牛排「THE WANG」以法國名著《小王子》為靈感，融合故事中「星球」、「玫瑰」等意象，打造期間限定的七夕情人節套餐，前主餐「魚子醬紅秋姑佐香檳泡泡」外皮煎至酥脆細緻紅秋姑魚肉，頂端擺上奢華魚子醬，佐以香檳泡泡，主餐「日本A5和牛菲力」來自日本鹿兒島鮮嫩的A5和牛菲力，由侍餐師桌邊現刨起司花、洛神青蘋果花、培根菜捲，增添餐點魅力。甜點「B612玫瑰」選用來自屏東大花農場的玫瑰花，內餡為覆盆子、紅寶石巧克力、檸檬、荔枝組成的酸甜慕斯，綴以晶瑩珍珠糖片，訴說「你，是我獨一無二的玫瑰」。此套餐售價3,580元+10％服務費，只在8月18日至8月22日期間販售。

「THE WANG」獲網友肯定為「求婚餐廳」之一，以專業侍酒與細緻桌邊服務，為情人節饗宴增添微醺浪漫的儀式感！更提供貼心「求婚管家」服務，從餐酒搭配、花卉、氣球訂製到攝影一站成就最美好時刻，至今已有超過40組顧客求婚成功。

「阪前和牛鐵板燒」在8月18日至8月27日期間推出夏季松露結合日澳和牛的七夕情人節套餐，一次品嚐到香氣撲鼻的「松露鮑魚」、肉質豐富鮮美的「龍蝦二吃」、滋味豐富奢華的「澳洲M9和牛名物三品」與口感細緻甘甜的「日本A5和牛」，以及限定甜點「夏之戀」，以濕潤的湯種巧克力戚風蛋糕為基底，內餡填入大人系苦甜生巧克力，搭配新鮮草莓及草莓雪酪，交織出豐富層次風味。套餐價每人1,880元（10％服務費另計），即日起開放訂位，限時限量。

此外，8月31日前，平日到「阪前和牛鐵板燒」內用消費套餐，並於FB／IG拍照打卡標記「阪前」官方帳號，出示畫面即加碼款待價值680元的「松露蒲燒鰻魚玉子燒」乙份，精心挑選的肥厚鰻魚，以日式職人技術，燒製出迷人香氣與細嫩肉質，搭配玉子燒撲鼻蛋香與飽滿的口感，最後以松露醬點綴出美味層次，同時襯托鰻魚濃郁醬香，味蕾感受更加奢侈，情人約會夜升級豪華饗宴。

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