大陸國安機關破獲一起美國中央情報局間諜案。（大陸「國家安全部」公眾號）

大陸「國家安全部」公眾號11日消息，近期，大陸國家安全機關破獲一起美國中央情報局間諜案。

犯罪嫌疑人曾某某，1971年7月生，是大陸某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某某被單位公派至義大利留學進修期間，美國駐義大利使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。

曾某某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾某某灌輸西方價值觀。在塞斯的吹噓和拉攏下，曾某某政治立場產生動搖。隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明中央情報局羅馬站人員身分，承諾給付巨額報酬並為曾某某全家辦理赴美移民，要求曾某某提供大陸軍事方面敏感資訊。

曾某某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次祕密接頭，提供大量大陸核心情報，收取間諜經費。

大陸國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，大陸國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。

消息稱，大陸國家安全機關提示，國家安全機關是反間諜工作的主管機關，依法打擊間諜犯罪。任何危害國家安全的違法犯罪行為，都將受到法律的嚴懲。