A fan at the Orioles' game Thursday caught a foul ball in a plate of barbecue. "Let the tray do the work. Who needs a glove?" pic.twitter.com/NZRfq5NLzx — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 10, 2023

親臨現場觀賞棒球比賽，需要時時刻刻警惕打者擊出的界外飛球，11日金鶯主場對戰太空人，一位球迷正享用球場的外帶餐點，不料天外飛來一顆界外球，直接毀了手中的燒烤餐盒，成為意外插曲。

有意思的一幕出現在4局下半，金鶯打者歐希恩（Ryan O'Hearn）在1好2壞下，鎖定太空人先發杭特布朗（Hunter Brown）內角滑球出手，卻打到了一壘側的看台上形成界外，球經過好幾次彈跳後沒有觸碰地面，完美地落在一名觀眾手中的燒烤餐盒。

該名觀眾沒有受到任何驚嚇，甚至起身高舉雙手接受旁人掌聲，隨後喝下一口啤酒助興，當他將球拿起時，上頭還沾滿了燒肉醬，雖然這記界外球讓該位觀眾的餐點泡湯，卻也幸運拿到界外球當作補償。歐希恩最終在滿球數的情況下，遭到杭特布朗滑球三振。

太空人在最後3個半局展開反撲，各得1分逐漸追近比數，碰上麻煩的金鶯守護神菲力克斯包提斯塔（Felix Bautista）立刻回穩，收下本季第31次救援成功，金鶯5比4取勝，避免在主場遭到橫掃，大聯盟記者 Sarah Langs 報導，金鶯目前保持連續76個系列賽沒被橫掃，是大聯盟史上第4長的紀錄。