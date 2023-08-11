行政院長陳建仁日前誇獎高雄市長陳其邁防災超前部署，隨後稱「但有些就不是這樣，使得防災工作相當困難」，被解讀是暗酸南投縣長許淑華。行政院發言人林子倫8日表示，陳建仁發言遭刻意扭曲，指稱中央政府以政黨之別區分救災行為，發言全屬不實。對此，文化大學教授鈕則勳認為，發言被社會質疑救災還要看顏色，衝擊的恐不只是陳建仁的治理權威，更會衝擊民進黨總統參選人賴清德的拓票力道。

鈕則勳9日發文指出，政治人物，特別是以行政院長的高度與格局，講話更要謹慎小心，如果是自己講話不精準、不細膩，被認為缺乏同理心，而遭到普遍質疑或藍軍集體反撲，該檢討的應該是自己，而不是質疑你的人。鈕則勳強調，在勘災的過程中，應該更細膩發言、更具同理心。畢竟所有縣市長在救災的階段，一定都是全力以赴，這點無庸置疑。

因此，鈕則勳說以行政院長的高度，應該給予地方縣市長肯定、鼓勵與支持，感謝他們救災的辛勞，若是一丁點的發言不精準，可能就會引發爭議，畢竟在救災的過程中應強調的是同舟一命、同舟共濟，地方有缺物質與資源的，中央統籌來支應，盡力協助地方救災，才是負責任的政府所該做的。

鈕則勳強調，陳建仁現階段對地方縣市長救災應該強調的是肯定、鼓勵與支持，並藉此機會展現高度與格局，才是幫賴清德加分而且可以拓票的利基。發言被誤解、被社會質疑救災還要看顏色的話，衝擊到的不只是陳建仁的治理權威，更會衝擊賴清德的拓票力道。