羅馬尼亞料將採購48架F-35隱形戰機

就在俄烏戰爭邁入第18個月之際，烏克蘭的鄰國正準備簽約，採購F-35戰機。羅馬尼亞國防部長蒂爾瓦（Angel Tîlvăr）說，他們已要求國會批准採購32 架F-35隱形戰機，而金額估計約達65億美元（約1982億台幣），這將是該國史上第一大單。

據《防務新聞》（Defense News）和《彭博》（Bloomberg）新聞網10日報導，蒂爾瓦在接受當地電視頻道「天線三台」（Antena 3）專訪時說，羅馬尼亞國防部在為空軍配備最先進的戰力上，已踏出第一步，這將鞏固布加勒斯特在北約東翼，還有黑海地區安全架構中的地位。

此外，蒂爾瓦並強調，近幾周來，俄烏戰爭已蔓延到羅馬尼亞門前，俄軍對靠近東部邊界的多瑙河（Danube River）港口展開新攻擊，而他們「絕對不會忽略這些風險」。

由羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）主持的國防最高委員會（Supreme Council of National Defense）4月11日授權國防部，著手為空軍採購這款戰機。

Romania eyes 32 F-35s under $6.5 billion dealhttps://t.co/zq7BB92cHb pic.twitter.com/Yl6oX8tCWZ — Defense News (@defense_news) August 10, 2023

而可能的採購案將在「對外軍售」（FMS）架構下執行，但這將需要獲得美國國務院批准。送交羅馬尼亞國會的文件顯示，在採購兩中隊共32 架戰機後，羅馬尼亞可能會尋求為第三支中隊再採購16架戰機。

由於相關採購，羅馬尼亞可能成為繼波蘭及捷克之後，第3個在北約東歐盟友機隊中使用洛克希德馬丁（Lockheed Martin）5代戰機的國家。而羅馬尼亞官員希望，軍方能在 2030 年接收第1架戰機。

自從羅馬尼亞2004年加入北約以來，就不斷加強防空能力，除了高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱海馬斯（HIMARS）明年將全面發揮戰力外，也在等挪威持續交付32架F-16戰機，直到2025年為止。另一方面，儘管羅馬尼亞已接收4套「愛國者」（Patriot）防空系統，但2023年底很可能再簽約添購3套。