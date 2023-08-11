「柏瑞科技多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由中信銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣、日幣計價發行。
證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs及經金管會核准可投資項目的資產，任一種總金額不得超過基金淨值的70％，且投資於外國有價證券、科技相關產業有價證券的總金額，均不得低於基金淨值的60％。
金管會證期局表示，核准柏瑞投信申報募集開放式多重資產型「柏瑞科技多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。
「柏瑞科技多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由中信銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣、日幣計價發行。
證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs及經金管會核准可投資項目的資產，任一種總金額不得超過基金淨值的70％，且投資於外國有價證券、科技相關產業有價證券的總金額，均不得低於基金淨值的60％。
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