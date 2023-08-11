王毅會見新加坡外長維文加快全面恢復兩國直航航班。（大陸外交部）

中國大陸外交部網站11日消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間8月10日在新加坡會見星國外長維文。雙方將於年內舉行中星副總理級雙邊合作機制會議；加快全面恢復兩國直航航班，密切經貿、人文和旅遊交流合作。

雙方積極評價當前中星關係良好發展勢頭，表示將按照兩國領導人戰略指引，以中星關係提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係為契機，持續推進高品質共建「一帶一路」，推動互聯互通和互利合作不斷取得新成果，更好造福兩國和地區人民。

雙方將籌備好將於年內舉行的中星副總理級雙邊合作機制會議，統籌規畫下階段合作，拓展新合作領域。星方高度評價中方近期採取人員往來便利措施，雙方將加快全面恢復兩國直航航班，密切經貿、人文和旅遊交流合作。

雙方還就地區和國際等議題廣泛交換了看法，將加強溝通協調，共同推動東亞合作領導人系列會議取得積極成果，共同維護地區和平穩定和發展繁榮。