吳姓男子考上司法官後，2019年到法務部司法官學院受訓2年，期間因性騷擾徐姓學員又擅自登錄瀏覽徐的的信箱還刪除部分郵件，公務人員保障暨培訓委員會處分廢止他錄取受訓資格，他不服提告，台北高等行政法院認為，保訓會認事用法沒有違誤，判決駁回，吳不服提上訴，遭最高行政法院駁回確定。

吳男在2019年8月26起參加司法官第60期職前訓練，訓期為2年，他在第一階段及第二階段學習期間，因對徐姓學員有性騷擾行為，被司法官學院依言行不檢，有損司法官學員形象，同年7月9日核予申誡2次處分。

2021年2月吳到法院實習期間，利用與徐員先後使用同一部電腦，且該電腦記憶有徐員Gmail帳號及密碼之機會，擅自登入瀏覽徐員之電子信箱，司法官學院以他連續72次擅自登入瀏覽徐員之電子信箱並刪除部分郵件，且情節嚴重，核予其記2次大過之處分。

司法官學院提報後，保訓會廢止吳在2018年公務人員特種考試正額錄取受訓資格，吳不服原處分，提起訴願遭駁回，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，保訓會認事用法均無違誤，訴願決定予以維持，核無不合，判決駁回吳的訴訟，最高行政法院駁回吳的上訴，全案確定。