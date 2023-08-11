女星唐德惠昔任《搶錢雙響炮》外景主持人，接著便踏入演藝圈，在戲劇及電影皆有作品，尤其和日本知名女優小澤圓合拍三級片《偷情男女》，讓她知名度大增，不過在2年前看破紅塵，出家為尼，法號「傳蓮」，如今近況曝光，她正式接手命理師謝沅瑾的「中華普世道派」，成為第七代掌門宗師。

唐德惠目前於林口三寶佛堂擔任「傳蓮師父」，踏入佛門後不僅幫助過無數信徒，更不時透過臉書發文分享修行心得，日前更感性PO文：「我們日以繼夜不休不息全力以赴，接受每一位信徒第一線的求助個案，互動中有感動，感恩慶祝中有歡笑，離別中有淚水，不捨中有淡淡哀傷」，藉此感謝所有人給予的支持與信任，雖然自認還做得不夠好，但不忘強調：「我們一定做到最好」。

唐德惠曾透露自身帶有三太子指令，從母娘體系跟了10多年，成為三太子的乩身，原本早就起了出家念頭，仍選擇先闖盪演藝圈，直到多年前遭逢重大變故，才體悟到人生無常，便決定皈依佛門，藉此放下世俗所有雜念。此外，她更透露16歲時曾愛上有婦之夫，還為對方懷上愛的結晶，只不過男方就此失聯，讓她獨自扛下養育兒子的重擔，事後得知男方已逝世，仍順利讓兒子認祖歸宗，也算了了一樁心願。