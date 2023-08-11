桃園一名王姓攝影師在求職網站張貼徵才訊息，利用女模特兒到家中試鏡機會，在自家浴室安裝針孔攝影機，偷拍多名女模沐浴畫面，涉犯妨害秘密被判刑，而其中一名受害者小婷（化名）向他提出民事訴訟求償百萬元賠償金，怎料他卻不知悔改，反指對方貪婪藉機索取鉅款，法官判賠15萬元。

據判決書指出，小婷（化名）在求職網站上看到王男張貼的徵才訊息，2021年8月16日上午11時，至王男居所試鏡。怎料王男事先於居所之浴室內裝設具有錄影功能之微型針孔攝影機，並以防疫、盥洗後皮膚較光滑、拍攝效果較好，試鏡者需先沐浴才能進行拍攝為由，要求小婷至浴室沐浴 ，趁機竊錄小婷沐浴過程。

小婷表示，雖然王男已遭刑事判決庭以妨害祕密罪判處有期徒刑5月並得易科罰金，但她仍心生恐懼及不堪，亦擔心王男是否曾散布竊錄影片，迄今在外出差或至不熟悉環境須進廁所盥洗時，仍會哭著走出來，並因此至精神科就診，精神上受有極大痛苦，因此提出民事訴訟，求償精神慰撫金100萬元。

法庭審理時，王男辯稱，該案件中有多名被害人，小婷僅為其中一人，且為受損害程度最輕微之被害人，而事實上影片內容並無沐浴之畫面、僅有小婷呼攏洗手腳及頭髮，未脫光衣服；至更衣部分亦因小婷自稱努力不讓身體外露而未拍攝到任何身體隱私部位，而僅拍攝到內衣。而所有的電磁紀錄及設備均經警方搜索、扣押，並無散布可能，反控小婷欲獲得不合理之巨額賠償，「可見人性之貪婪」。

法官審酌王男為滿足個人己身私慾，利用其雇主身分侵害小婷隱私權，造成其心理受壓迫，不當影響日常生活，精神痛苦非輕，且王男迄今仍稱僅是呼攏洗手腳及頭髮，未脫光衣服，更衣也只拍攝到內衣、未拍攝到身體隱私部位，小婷沒有證據影片有散布，何以有擔心影片散布而精神壓力無法承受之情形，反指對方所受損害輕微、貪婪云云，顯是毫無歉意、不知反省，認王男應賠償小婷精神慰撫金以15萬元為適當。

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