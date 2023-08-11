現代人生活離不開手機，眼科醫師表示，一種狀態滑手機最是傷眼，即睡前關燈使用手機，因為長時間滑手機已會導致眼壓上升，若還關燈滑手機，眼睛瞳孔會放大，此時眼睛的進光量也會增加。研究發現，將導致視網膜的神經節細胞受損，大增高黃斑部病變、青光眼的發生率，進而導致失明。

青光眼、黃斑部眼部疾病原本好發於中高齡者，但由於3C產品盛行，這類眼科疾病已不再是老年人的專利，許多年輕人因常用3C產品，尤其是手機，已提早面臨失明的危機。

眼科醫師林宜鴻在其臉書表示，現在很多人習慣睡前關燈滑手機，但這生活中的微小壞習慣會讓眼睛承受大劫難。

他表示，長時間連續滑手機超過30分鐘，會導致眼壓上升，尤其睡前關燈滑手機，眼睛瞳孔會放大，此時眼睛的進光量會增加，有害的手機藍光進入眼睛的量也隨之增加。根據實證醫學研究，這會導致視網膜上的神經節細胞受損，更可能提高罹患黃斑部病變、青光眼的機率。

他因此提醒，民眾千萬別在關燈的昏暗狀況下滑手機。此外，連續滑手機超過30分鐘，必須休息至少5分鐘，若3C產品的藍光太強，可以考慮選用抗藍光的3C產品，例如抗藍光的電腦螢幕，或佩戴抗藍光眼鏡，來保護眼睛。