●美國勞工部周四公布，7月消費者物價指數（CPI）年漲3.2%，雖然較6月的年漲3%略為加速，但低於市場預估的年漲3.3%。7月CPI月漲0.2%，符合預期，且與6月份的月漲幅一致，為連續兩個月守住逾兩年來最小的月漲幅。在排除波動較大的食品與能源價格後，核心CPI年漲4.7%，低於6月份的年漲4.8%和市場預期的年漲4.8%，並創下2021年10月以來最小升幅。7月核心CPI月漲0.2%，符合預期。7月實質平均時薪漲幅從6月的1.3%放緩至1.1%。

●美國勞工部公布，上周（截至8月5日）初次請領失業給付人數周增2.1萬人，為24.8萬人，超出市場預期的23萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.1萬人，周增2750人。截至7月29日當周，美國續領失業金人數周減8000人，為168.4萬人，少於市場預期的171萬人。

●舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，CPI數據大致符合預期，但這不代表對抗通膨的戰爭已經取得勝利。她表示，最近的通膨數據持續朝著正確的方向發展，但在她放心覺得央行做得已經足夠了之前，她認為還需要取得更多進展，聯準會仍將致力於使通膨回落到2%目標。

●儘管聯準會9月維持利率不變的預期升高，但周四尾盤美元指數仍漲0.14%，報102.62。市場認為美日兩國貨幣政策背道而馳的走向不變，美元兌日圓一度升至144.735日圓、創下5周新高，延續稍早在亞洲匯市自7月7日以來首次漲破144日圓的強勁升勢；尾盤美元漲0.7%，報144.71日圓。投銀Jefferies外匯全球主管Brad Bechtel表示，就短線來看，確實沒有什麼會大幅削弱美元，如果有的話，美元也仍將受到支撐，主要因為美國經濟表現得比其他國家好。

●周四紐約10月期金收跌0.08%，報每盎司1930美元，連跌第4天。交易商表示，CPI數據對金價走勢的影響有限，金價仍處於狹幅盤整格局。

●中國經濟低迷不振不利於原油需求前景，但聯準會可能結束升息周期的預期帶來些許支撐，周四紐約期油收跌1.58美元或1.87%，報每桶82.82美元，創下一周新低。倫敦布蘭特期油收跌1.15美元或1.31%，報每桶86.4美元。