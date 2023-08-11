外資指出，雖然電動車客戶的價格壓力增加，但和碩在墨西哥的新生產基地有助於化解該項困境。和碩也重新關注邊緣運算和L6+伺服器，以獲取人工智能需求不斷上升的商機，但預計這部分的貢獻在2024年的下半年之前都不會有明顯貢獻。總體而言，和碩在頂級客戶之外的多元化努力看起來比鴻海更快，可能是由於收入規模和EMS戰略不同。

和碩第2季歸屬母公司稅後淨利約新台幣31.27億元，季增4%，年增0.4%；每股盈餘1.17元。第2季毛利率3.8%、季增0.5個百分點，主因子公司貢獻增加、資訊產品和消費性電子產品出貨成長。

累計2023年上半年，和碩合併營收達5988.45億元，年減1.3%；營業利益約58.98億元，年減46.6%；歸屬母公司稅後淨利61.35億元，年增28.3%；每股盈餘2.3元。

和碩同時公布7月合併營收935.85億元，月增13.2%，年減13.32%，月增原因為下半年進入電子業旺季，和碩3大產品線以通訊產品表現較佳。7月筆記型電腦出貨70萬至75萬台，低於6月的80萬至85萬台。