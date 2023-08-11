周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.65點或0.79%，為464.23點，為連續第二個交易日的上漲。

美國七月CPI出現溫和的上漲，年增3.2%，低於預期的3.3%增幅，主要原因為包括二手車在內的商品成本已在下降。而由於通膨率的下降，讓人們寄望聯準會更可能在下個月暫停升息。

對利率敏感的房地產股上漲1.6%。此前由於中國取消疫情期間的團體旅遊的限制，個人與家庭用品股也上漲2.2%，該指數包括了許多奢侈品企業。

歐洲市值最大企業LVMH集團漲3.4%，報834.7歐元；同時也推進法國股市上漲1.5%。

旅遊休閒股上漲1.5%。

DWS集團歐洲股票主管Marcus Poppe說：「也許中國允許更多的出國旅遊，但是另一方面，你會看到更多的國內經濟問題，所以我並不確定中國消費者可以協助西方的奢侈品」。

保險股上漲2.0%。歐洲最大保險商安聯(Allianz)大漲4.9%，報225歐元；稍早該公司公布上季獲利優於預期。

德國的LEG房地產在公布上半年較佳的業績表現之後，股價升3.6%，至65.1歐元。

西門子公布上季獲利未如預期之後，股價跌4.8%，報139.5歐元。

丹麥的諾和諾德(Novo Nordisk)下跌1.2%；此前該製藥廠說，將繼續限制廣受歡迎的Wegovy減肥藥在美國的供應。