一名30多歲的網友分享，最近對於職涯選擇很迷惘，他目前是一名倉庫管理員，但總覺得這份工作無法學到東西，因此很想要轉職，找更高薪水且能學到技術的工作，所以考慮要不要去開聯結車，引起網友討論，不少人認為開大車很危險，不如學一點技術改行做水電工、冷氣師傅或是半導體廠工人，更有網友透露朋友當冷氣師傅每個月薪水至少8萬。

一名網友在臉書社團《匿名3公社》上分享，他今年30多歲，不太會讀書，但又想要找到高薪的工作，因此最近在考慮是否要去學習開聯結車，還是要繼續擔任倉庫管理員，因為倉庫管理員不需要什麼特別的技術，取代性很高，而聯結半拖車的司機至少還有點技術。

貼文引起網友討論，不少人看了搖頭直呼，開聯結半拖車很危險，雖然薪水比倉庫管理員還要高，但辛苦程度和危險程度都高上許多，建議原PO再考慮一下。「開大車的危險性超高」、「聯結是時間換金錢，沒家庭的可以啦！」

另有網友則建議原PO學點技術，去當冷氣師傅、水電工或去半導體工廠工作。「有DIY動手的能力，稍微學一下去做水電也不錯」、「不考慮去做冷氣安裝嗎？朋友一個月都有8萬」。