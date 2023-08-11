七大工業國集團（G7）經濟制裁俄羅斯，以切斷莫斯科發動戰爭所需的資金來源，但俄羅斯和巴西的柴油貿易在2023年卻呈現爆炸性成長。

巴西官方數據顯示，2022年前7個月，巴西從俄羅斯進口價值1810萬美元柴油，全年進口9500萬美元的俄羅斯柴油；但2023年短短7個月內，莫斯科已向巴西出售價值14.9億美元柴油。

巴西外交部指出，2022年前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拉近關係後，允許兩國私營部門訂立燃油貿易合同。

當時總統府高原宮辯稱，這是為了減輕巴西通貨膨脹和燃油價格不斷上漲的壓力，但2023年俄羅斯向巴西出口的柴油量達到前所未有的增長。

巴西官方數據顯示，2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之前，巴西向俄羅斯進口額為37億美元，2021年57億美元，2022年2月俄烏戰爭爆發後，巴西擴大向俄羅斯購買產品，金額達78億美元；2023年前7個月進口額已達47億美元。

據農業部門談判代表指出，這都是因為去年急於確保俄羅斯向巴西供應化肥。儘管如此，巴西向俄羅斯購買的產品數額仍遠高於近年的平均水準，巴西貿易也開始受到購買俄羅斯柴油影響，對俄羅斯逆差顯著增加。

2021年巴西對俄羅斯出口額為15億美元，一年後上升到19億美元，但2023年前7個月有所下降，交易量為8.85億美元。

波索納洛政府對俄烏戰爭模稜兩可的態度，致使歐美國家擔憂是對克里姆林宮的支援，但這是巴西採取傳統中立態度，避免俄烏戰爭損害國家利益的防範策略。

歐美國家試圖經濟扼殺俄羅斯有3個目標，切斷俄羅斯發動戰爭的資金來源、減少歐洲對俄羅斯能源依賴，以及造成俄羅斯經濟菁英對克里姆林宮決定的不滿。

不過蒲亭將俄羅斯貿易轉向金磚國家（Brics）和中東等其他市場，規避西方制裁，中國和印度也成為俄羅斯出口重要目的地。

2023年總統魯拉（Luiz Inpacio Lula da Silva）上任後，巴西開始採取行動尋求協商，嘗試調停俄烏衝突，結果與西方國家產生摩擦。

魯拉政府雖在聯合國投票譴責俄羅斯入侵烏克蘭領土，並聲稱捍衛受攻擊國家的領土完整性，卻堅持不接受任何對莫斯科實施制裁的壓力，並強調只有在考慮俄羅斯的安全利益時，調停協商才會有結果。