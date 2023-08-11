校友說明連署訴求後，由廖子齊代表將連署書遞交給校長林桂鳳。（王惠慧攝）

新竹女中10位校友發起的「反對竹女改隸附中」連署，11日約30位校友、退休老師及行政人員等到竹女校門口，拉起黑白布條表達反對改隸、黑箱程序，要求校方撤銷草率決議，參與者也將4千多份連署書遞送給竹女校長林桂鳳，也送上火鶴、白玫瑰表達對母校的祝福。

陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，引發軒然大波，10位竹女校友反對改隸，並發起「拒當陽交附女」連署，已累計4千多人連署，11日也號召校友為母校站出來，上午新竹場先到竹女校門口，下午台北場則將在教育部門口表達訴求。

11日上午8點半約30人聚集在竹女校門口，包括81歲的校友以及在校工作43年行政人員都來參與。發起人之一、新竹市議員廖子齊說，行動訴求有3點，包括反對竹女改隸陽明交大、反對黑箱程序並要求撤回草率決議，並呼籲陽明交大撤回邀請，雙方應朝合作方向前進。

1995年畢業校友、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝說，校友大概在6月底知道消息，但直到7月28日才發起連署，不到13天就連署近5000份，據4572份有效調查統計，其中竹女校友佔70％，表達反對改隸意見。

彭桂枝說，竹女明年就要慶祝百年校慶，培育許多優秀學生，連署校友最憂心是，學校一旦改隸，無論校名為何，國立高中的辦學主體性將消失，她也表示，若學校有些資源需要協助，校友願意幫忙，而非讓校友透過新聞才知道學校要被改隸。

校友說明連署訴求後，竹女校長林桂鳳也來到校門口，參與者一一送上象徵熱情、誠信的火鶴及白玫瑰，並由廖子齊代表將連署書遞交給校長林桂鳳。

林桂鳳說，看到這麼多關心學校的校友到學校來，心裡很感動，包括校友、學校老師、學生和家長也都很關心，她也說，多元的社會應該尊重多元意見，對於校友連署傳達的意見，學校也會在校內審慎研議，也請大家一起為竹女的未來加油。