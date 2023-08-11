最近一名網友控訴籃球員高國豪涉嫌詐騙，疑似原談好以業配形式合作卻無故爽約，讓原PO氣得大罵：「球技好這點無可否認，但品行怎樣大家看圖文自己評斷。」

原PO在PTT表示2020年11月私訊高國豪業配事宜，對方提出想要市價約1萬3的名牌球鞋，經過協商後，以5000元的價格賣出，前提是高國豪需要發文標記賣場，沒想到過一段時間，見到高國豪在IG把球鞋賣掉，直到現在還沒發文，甚至已讀不回，讓原PO氣炸：「到底是三小？我店小也不至於這樣搞吧，球技好這點無可否認，但品行怎樣大家看圖文自己評斷。」

文章曝光後掀起熱烈的討論，許多網友撻伐高國豪的行為：「你支持的球員這樣騙店家，還挺得下去喔」、「幫店家po搞不好以後還有源源不絕的便宜鞋，偏要這樣把自己搞臭」，但也有許多人認為高國豪僅是付錢卻沒履行承諾，算是貪小便宜、人品差勁，留言緩頰：「標記一下會有什麼損失嗎」、「這看起來像是溝通有什麼誤會。」

對此，高國豪稍早在IG發文回應：「很抱歉不成熟的行為，造成品牌店家的損失，我會馬上聯繫店家道歉與賠償，真的很對不起各位，我以後會更看重自己答應別人的事。」，另一篇文則寫道：「謝謝廠商在先前賽季提供我很棒的籃球鞋出賽，造成店家困擾真的非常抱歉，對不起。」