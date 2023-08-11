員林市民代表張偉傑（左）接獲民眾陳情後，與縣議員曹嘉豪（右）到場會勘。（吳建輝攝）

彰化縣員林市崇實高工後方25棵人行道路樹無端遭斷頭，被修剪到只剩根部，民眾見狀直呼「太粗暴！」就在彰縣府、公所及校方都對如同砍樹的修剪路樹一事不知情時，員林三和里長吳權勝坦承是他修剪的，因為有接獲里民反映路樹危及路人安全；扯的是，該區並未位在三和里，而是新興里。

「這是哪門子的修剪路樹，還要讓這些樹活嗎？」員林市民代表張偉傑昨天接獲民眾陳情後，與縣議員曹嘉豪到場會勘，發現崇實高工後方林森路上一共25棵行道樹遭砍斷，被砍的樹有鳳凰木、黑板樹、藍花楹等行道樹，重點是誰砍的不知道，經他們查詢得知該人行道屬崇實高工，但校方並不知情，公所也沒有下達砍樹的命令。

不過有民眾出面證稱，有看到三和里長吳權勝帶著電鋸到現場砍樹。吳權勝在電訪中表示，樹就是他砍的，因為先前跟崇實校方承租校舍做為社區活動中心時，有協議由他們負責維持附近環境整潔，因近日有民眾反映路樹影響交通跟安全，因此才會砍斷。

當吳權勝被問到路樹危及行人安全，要修剪前有沒有先跟公所或學校反應，對此他強調，反應也沒用，這些樹不是公所的，連學校都不知道是誰種的，因此他才親自下去砍除，不然如果出意外的話，他沒辦法負責。

離譜的是，吳權勝是三和里長，而被砍的路樹是位處隔壁的新興里。當地居民說，該人行道拜這些路樹所賜，綠意盎然，是他們平常散步及乘涼的好地方，現在路樹幾乎被修剪到只剩根部，實在讓人看了很無言。

崇實高工指出，人行道與路樹屬於學校管轄，學校校舍承租給三合社區座活動中心，因為租金便宜，因此附帶條件必需由里長協助維護周圍街道環境整潔，對於里長砍樹行為是否有正當性，仍要了解，當初協議裡沒有要求砍樹。