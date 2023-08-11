●華特·迪士尼（Walt Disney）周四收漲4.9%，該娛樂產業巨擘上季獲利優於市場預期，並宣布調漲無廣告版Disney+和Hulu月費。

●知名品牌Michael Kors、Jimmy Choo和Versace母公司Capri股價飆漲55.7%，因Coach、Kate Spade母公司Tapestry宣布將以85億美元進行收購。若進展順利，這將成為全球時尚界近年來規模最大的合併案，兩家公司合而為一後將成為美國時尚界巨頭，雖然規模仍不敵歐洲競爭對手，但在精品市場的競爭中將處於較有利的地位。Tapestry股價大跌15.9%。

●阿里巴巴在美掛牌股票收漲4.6%。受惠於消費者信心回溫，該中國電商巨頭上季業績報喜，其第一財季（4～6月）營收年增14%，重拾2位數增長。此外，經調整EBITA年增32%，淨利年增48%，自由現金流成長76%。

●福特跌4.5%，通用跌5.8%。數據顯示美國7月新車和二手車價格較去年同期下滑0.2%，為過去7個月來第三度價跌，這在抑制通膨方面是好消息，但不利於汽車產業的獲利前景。