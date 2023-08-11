明星控衛高國豪加盟新竹街口攻城獅後，靠著學生時期的旅美資歷以及球場上的拚勁，始終受到球迷高度關注及愛戴，不過10日有網友在臉書社團爆料，指控高國豪答應發業配文，卻未依約定履行，不料又有一位網友代受害者發文，表示遭到高國豪利用同一個手法欺負，「行情2~30000的鞋子，給高先生6000條件，要請他在ig發文並標記店家，當下他也同意了，還請我們把鞋寄給他，結果收到鞋以後開始裝死，私訊也已讀，最後拿他沒轍。」對此高國豪和攻城獅球團也做出回應。

一名網友在臉書社團《霧社Remake》發文，表示自己遭到高國豪詐騙，2020年高國豪向事主的店家指定一雙市價來到1萬3千元的鞋款，店家以5000元的價格給予優惠，但條件是高國豪必須發文宣傳並標記店家帳號，高國豪收到商品後，也將錢以轉帳方式匯給事主。

不久後高國豪再次找上事主，詢問另一雙鞋的進貨狀況，但隔一段時間後事主發現，當初以優惠價格賣給高國豪的鞋款，又被以5000元的價格轉賣，且至今高國豪也沒有依約發文宣傳，事主更透露國小時期，高國豪曾向自己借手機，至今仍未歸還。

眼看事情越演越烈，高國豪11日也在個人IG限時動態致歉：「很抱歉這不成熟的行為造成品牌店家的損失，我會馬上聯繫店家道歉與賠償，真的很對不起各位，我以後會看重自己答應別人的事。」攻城獅也轉發高國豪的限動表示：「攻城獅球團對相關店家感到非常抱歉，我們會全力協助國豪與店家聯繫賠償事宜，未來也會更嚴謹把關球員的商業合作案。」