張錦豪細數錯誤，統計類似錯誤看板超過10面，每面看板錯誤就有16個問題。（翻攝張錦豪臉書）

「雙北地區第一大湖『金龍湖』，居然被改名成『金雞湖』。」劉姓網友於臉書社團《汐止聯盟》PO文，行經新北汐止自行車步道發現導覽板，出現許多低級錯誤，金龍湖被標記成金雞湖、汐萬路被寫成汐灣路，至少已發現16個錯誤。新北市議員張錦豪酸說，新北最大的湖泊「金龍」變「金雞」，氣勢完全短一截。

劉姓網友發文指出，「我真的很訝異，當初怎麼完工驗收，扯的是居然整個河濱自行車步道，全部都寫錯。」（翻攝臉書汐止聯盟）

劉姓網友於《汐止聯盟》發文指出，雙北地區第一大湖，居然被改名成金雞湖，「我真的很訝異，當初怎麼完工驗收，扯的是居然整個河濱自行車步道，全部都寫錯。」

議員張錦豪直呼「誇張」，他指出，統計類似錯誤看板超過10面，每面看板錯誤就有16個問題，「錯誤的路線、錯誤的地名真的不曉得你是抄哪個版本，外地人怎麼有辦法來到汐止遊玩？」

張錦豪細數錯誤，「是汐萬路，不是汐灣路。而汐萬路路線也少一個轉彎，如照圖上走會進清潔隊」、「福瑞宮位置錯誤」、「是柯子林，不是科子林」、「缺少汐止最重要的百年信仰中心『濟德宮』，也是通靈少女拍攝地」、「QRcord連結為錯誤亂碼」

張錦豪痛批新北市政府，「錯的這麼離譜，完全不尊重汐止人。」他也說，未來會督促市府，全面檢討導覽圖標記內容，要給到汐止遊玩的遊客，正確的資訊，才不會失去導覽的意義。