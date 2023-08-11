中國國家安全部今天公布，國安機關近期破獲一起美國中央情報局間諜案，涉案人員來自中國某個軍工集團，公派至義大利留學進修期間被滲透，回國後提供美方大量核心情報。

中國國家安全部在微信公眾號公布，52歲的曾姓涉案人是中國某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員，公派至義大利留學進修期間，名為「塞斯」的美國駐義使館官員主動與曾某結識，此後透過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。

據公布，塞斯向曾某灌輸西方價值觀，曾某政治立場產生動搖。隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某表明中情局羅馬站人員身份，承諾給付巨額報酬並為曾某全家辦理赴美移民，要求曾某提供中國軍事方面敏感訊息。曾某同意並與美方簽署參諜協議，接受美方考核和培訓。

中國國安部說，曾某回國後繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量中方核心情報，收取間諜經費，「國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害」，目前已將該案移送檢察機關審查起訴。