高雄市警局左營分局隊長林建全公開分享同仁近期受理的「假交友」詐騙案，希望提醒民眾於使用交友軟體時能夠提高警覺，避免受騙。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

詐騙事件層出不窮，詐騙集團利用民眾生活相關手段，達到詐騙目的，高雄市警局左營分局隊長林建全公開分享同仁近期受理的「假交友」詐騙案，希望提醒民眾於使用交友軟體時能夠提高警覺，避免受騙。

隊長林建全表示，日前左營警接獲轄內超商報案稱有民眾需要協助，警方到場了解，現場有位女性民眾指出，她在某個交友軟體認識男網友，2人相談甚歡並相約見面吃飯，約定日期將近時，男網友自稱在男模會館工作，要確認女網友是不是警察假冒，即要求她翻拍身分證上傳。

女網友表示，不僅如此，該名男性網友後又稱因經紀約的關係，和網友見面吃飯也要先付保證金，由於男網友一口氣要求6萬元，她沒那麼多錢於是想打消見面的念頭，不過後來有一名自稱是男網友的公司經紀人加她的LINE，並恐嚇她，若不購買6萬元遊戲點數，就要去她家打斷手腳，更是傳了一張血肉模糊的照片，讓她十分害怕。

警方表示，詐騙集團類似這種的恐嚇手段都是慣用手法，民眾不須擔心他們會現身，直接將對方封鎖即可，也提醒大眾以後千萬不要將身分證等文件翻拍上傳給陌生人，若接獲疑似詐騙訊息，務必「冷靜、查證、報警」，可撥打165反詐騙諮詢專線或到鄰近派出所諮詢，才能真正防止被騙。