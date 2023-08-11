下周三（8／16）進入農曆7月，大多人會避免在鬼月買房、搬家，不過民俗專家楊登嵙指出，鬼月反而是看屋、買房的好時機，有較大的議價空間。可以在農曆7月規劃裝修，農曆8月就能開始動工；另外許多家具、電器賣場都會在鬼月促銷衝買氣，在這時候採買也可省下一筆費用。

楊登嵙指出，農曆7月鬼門開，好兄弟四處遊蕩，一般人不在鬼月搬家、入宅，因此農曆7月反而是積極看屋的好時段，購屋、裝修議價空間較大，因為看屋競爭者少，反而容易用較低的價格買到理想的房子。

▍7月購屋買房訣竅

楊登嵙表示，農曆7月購屋買房人氣衰退，屋主、建商心裡著急「什麼都好談」，此時出手議價，有機會取得到更好的價格；待最後下訂金、簽約，鬼月差不多過完了，農曆8月找個好日子正式過戶，喬遷入宅。

▍7月動工裝修訣竅

在農曆6月底購買房子，找個適合動工的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的4個角落各敲3下，表示6月已經「動工」，就算7月繼續動工動土也沒關係。

若是農曆7月購買房子，這段時間可以先與室內設計師規劃，進行前置作業，農曆8月找個好日子正式「動工」。

▍7月購買家具家電訣竅

由於農曆7月搬家的人銳減，許多家具行、電器賣場都會推促銷活動衝買氣，不妨把握促銷時機，可以省下一筆可觀費用。

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