英國經濟前景面臨威脅，英國智庫國家經濟社會研究所（NIESR）示警，英倫銀行最快要到2028年才能夠將通膨恢復到2%的目標，並且警告當地經濟發展正停滯不前。英國「金融時報」記者楊緣撰文指出，台灣等「亞洲四小龍」國家，曾比英國現在更惡劣的環境卻能突圍成長，建議英國可向這些國家學習。

該篇文章提到，在英國政治已成為危機的根源，導致企業對政府有所警惕，況且，連英國護理師得到的酬勞都不足以養家活口，要如何興建高科技產業所需的複雜基礎設施？

英國創新科技部次長Paul Scully接受採訪時說，英國擁有眾多頂尖大學，應該著重研發方面的戰略優勢，而不是試圖超越現有的製造業巨擘。

報導提到，亞洲四小龍在20世紀末享有經濟發展奇蹟，但初始條件並不樂觀，由於地緣政治敵人近在咫尺，這些國家有迫切的生存需求，必須學會在比英國所面臨遠更惡劣的環境中成長。

楊緣說，英國可向這些「由小變大」的國家學習，以台灣為例，當年台灣政府的首要目標，就是土地和教育改革，建議英國要在更廣泛的經濟發展戰略下，讓產業政策更合情合理。

楊緣強調，雖然英國有好許多的基本面作為起跑點，但缺點在於長期忽略了經濟學家Karel Williams所稱的「基礎經濟」，以及女性主義經濟學家所稱的「社會基礎設施」，例如社會照護、教育、食物、住房和公用事業等。

楊緣建議，任何英國經濟的願景必須包含服務業，因為服務業占英國經濟產出和就業的4/5。