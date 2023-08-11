生涯從未代表過美國男籃在奧運會出賽的勇士招牌球星史蒂芬柯瑞，眼見自家主帥科爾即將生涯首度帶領國家隊打世界盃男籃賽，讓他不禁萌生明年順勢加盟美國男籃，參加巴黎奧運念頭了嗎？因為他在最近受訪時首度坦承，「這絕對是在我的考慮範圍之內！」

「今天夏天科爾有一些很重要的事情要處理，這是他生涯首度在世界盃男籃賽執教，所以我支持他，看來他們聚集一群很棒的人，」柯瑞說，「我很想跟美國隊一起打球，因為打奧運是我從未經歷過的事，我曾在2010與2014年獲得世界盃金牌。」

「可是我從未參加過奧運，所以這肯定是一次奇妙的經歷，」明年就滿36歲的柯瑞表示，「從現在算起到那時候還有很多時間，但這絕對是在我的考慮範圍之內。」

柯瑞也在今天特別稱讚即將隨著美國男籃打世界盃的灰狼前鋒愛德華茲，因為愛德華茲曾在2018年參加過柯瑞主辦的籃訓營，「在整個訓練營期間，愛德華茲展現與眾不同的氣度與競爭心態，他做到很多其他球員做不到的事，所以很多當年看過他訓練營表現的人，都相信他可以成為球星。」