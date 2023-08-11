同時，MSCI明晟公布最新季度調整結果，國賓成為全球小型指數的新增台灣成分股之一。在績優及MSCI成分股題材激勵下，今（11）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.49％至53.8元，為6月底以來逾1個半月高價，早盤維持近5％漲幅、領漲觀光類股。

國賓第二季合併營收2.75億元，季減28.73％、年增11.24％。營業虧損0.23億元，較首季轉虧、但虧損幅度年減達86.79％。在業外收益達7.38億元，季增達2.04倍、年增達2.91倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利5億元，季增近1.52倍、年增39.21倍，每股盈餘1.36元，雙創歷史次高。

累計國賓上半年合併營收6.61億元、年減4.19％，為近35年同期低點，主因高雄國賓於1月底歇業，營運據點減少。不過，營業虧損0.16億元、虧損幅度年減達89.25％，使毛利率回升至32.52％、營益率負2.57％，本業雖仍處虧損，但均回升至近4年同期最佳。

在本業虧損收斂，配合業外收益衝上9.8億元，年增近4.91倍、創同期新高挹注下，國賓上半年歸屬母公司稅後淨利6.98億元、年增達137.84倍，每股盈餘1.9元，雙雙改寫同期新高。

國賓今年第二季及上半年業外雖無新竹國賓售後回租移轉權利利益挹注，但受惠股債市回穩上漲，帶動公司持有的金融資產帳面價值躍增，配合權益法認列轉投資公司轉虧為盈，帶動今年第二季及上半年整體業外收益大躍進，使稅後淨利分創歷史次高及同期新高。