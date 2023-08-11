綠黨主席李菁琪（中）11日在音樂創作者、粉專女網紅2人陪同下，到台北地檢署告發特斯拉負責人伊隆．馬斯克涉嫌引誘他人施用二級毒品罪。（陳志賢攝）

綠黨主席李菁琪（中）11日在音樂創作者、粉專女網紅2人陪同下，到台北地檢署告發特斯拉負責人伊隆．馬斯克涉嫌引誘他人施用二級毒品罪。（陳志賢攝）

法務部日前發布新聞稿，指在網路上散播「大麻無害論」教導、引誘他人施用大麻，無論是國人或外國人都構成犯罪。對此，綠黨主席李菁琪引用法務部新聞稿內容，認為去年榮登世界首富的「特斯拉」及Twitter負責人伊隆．馬斯克（Elon Musk）在網路散播「大麻無害論」，有引誘他人施用大麻之嫌，11日到台北地檢署告發伊隆．馬斯克違反《毒品危害防制條例》引誘他人施用毒品罪。

另陪同李菁琪告發的音樂創作者、粉專女網紅2人也自認因在其詞曲創作、粉專上曾有提及大麻相關言論，因此表示要向檢察機關「自首」。

李菁琪認為，依據法務部9日新聞稿指出，行為人在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，可能構成引誘他人施用第二級毒品罪。

李菁琪表示，依據法務部該篇新聞稿內容，「特斯拉」及Twitter負責人伊隆．馬斯克（Elon Musk）公開在網路上散播「大麻無害論」以及公然於網路節目上抽大麻，更甚至放寬其所擁有社交平台Twitter對於大麻廣告管制，有鼓勵大麻合法化且有引誘不特定之一般大眾施用大麻之嫌，因此提出刑事告發。

李菁琪指出，據法務部新聞稿指出，不論海內外及是否為國人皆可列為中華民國法律所追訴之對象，因此對伊隆．馬斯克提出刑事告發。

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