關注美股10日表現，收盤S&P500上漲1.12點，上漲幅度0.03％，收在4,468.83點；道瓊指數上漲52.79點，上漲幅度0.15％，收在35,176.15點；那斯達克上漲15.97點，上漲幅度0.12％，收在13,737.99點；費城半導體指數下跌13.46點，跌幅0.37％，收在3,597.02點。

美國勞工統計局公布7月CPI大致符合預期，聯準會多數官員最關注的「扣除住房後的核心服務業通膨」連續4個月月增率皆在0.2％以下，顯示通膨有望逐漸回到政策目標，根據CME FedWatch Tool，利率期貨價格隱含9月FOMC會議不升息機率為89％，年內再升1碼的機率為30.2％，與CPI公布前幾乎相符。

第一金投顧表示，台股失守季線，8月以來台股震盪回檔，市場籌碼凌亂，不過昨日融資餘額大減來到55.6億元，降至2,198.9億元，整體而言，降至2,000億元以下為較健康水準。AI類股長期趨勢依然看好，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭，伺機佈局基本面佳、評價較低個股。