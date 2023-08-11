澎湃新聞11 日報導，大陸醫藥領域反腐持續受到關注。近日，多地醫療機構開啟自查自糾，倒查「回扣」，本周每天都有幹部落馬。不過，大陸醫界腐敗早被鎖定，大陸12309中國檢察網發布起訴書披露，四川涼山2家醫院前院長涉嫌指定某醫療耗材公司銷售代表為該等耗材供應商。收到貨款後，該醫療代表按耗材銷售總金額10％比例，以現金匯款或股票等形式行賄該等院長或代收家屬。

起訴書顯示，2008年至2021年，為了謀取不正當的利益，醫療耗材公司銷售代表黃劍透過感謝費、回扣等方式，送予四川涼山布拖縣人民醫院前黨總支部書記、院長古賢德及布拖中彝醫院前黨支部書記、院長唐方能共計人民幣337.5萬元。

起訴書透露，2014年底至2019年底，古賢德利用職務上的便利，將布拖縣人民醫院對部分耗材的採購需求私下提前告知黃劍，並在院長辦公會將其指定為該耗材的供應商，使黃劍在布拖縣人民醫院銷售的耗材量巨增。收到貨款後，黃劍按耗材銷售總金額10％的比例，先後5次送予古賢德現金248萬元。

此外，2018年1月，黃劍將60萬元存入其前妻徐某某帳戶內，隨即充值至徐某某身分證註冊的某證券經紀有限責任公司帳戶內，並將該證券帳戶、密碼、銀行卡及u盾給予古賢德，將以上60萬元人民幣以股票的形式送給古賢德。

報導稱，醫療領域反腐持續推進。

8月10日，黑龍江省紀委監委網站援引七台河市紀委監委消息稱，七台河市人民醫院前院長王群涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。王群，男，漢族，1969年3月生，先後擔任過七台河市中醫院黨總支書記、院長，市人民醫院黨委副書記、院長，市醫療保障局黨組書記、局長，市醫療保障局正處級幹部。

8月9日，廣東汕頭市紀委監委發布消息稱，汕頭市龍湖區第二人民醫院醫共體集團總院長李光涉嫌嚴重違紀違法，正接受龍湖區紀委監委紀律審查和監察調查。李光，男，漢族，1970年5月出生，歷任龍湖區人民醫院副院長，龍湖區第二人民醫院醫共體集團總院長、龍湖區第二人民醫院院長、龍湖區第三人民醫院院長。

澎湃新聞報導，本周以來，大陸各地至少有6名醫療系統幹部落馬。

其中在8月8日，廣東韶關市曲江區婦幼保健院黨總支書記、院長廖英宣告落馬。廖英，女，漢族，1969年9月出生，她曾任曲江區樟市鎮中心衛生院院長，曲江區馬壩鎮衛生院院長，曲江區婦幼保健院黨總支書記、院長。

廣東汕頭市金平區政協副主席、區衛生健康局黨組書記李永龍於8月7日宣告落馬。李永龍，男，漢族，1971年10月出生，曾任汕頭市金平區中醫醫院院長，金平區衛生和計劃生育局黨委書記、局長，金平區衛生健康局黨組書記、局長等職。

同在8月7日，莆田市衛生健康委員會辦公室主任、機關紀委書記許開炳，西雙版納州人民醫院醫學裝備科前科長查宇飛宣告落馬。