新竹縣私立義民中學解僱教師爭議案，校方於10日公告將於12日發放薪資，教師不用將聘約重新簽回，全國教師工會總聯合會也被委託針對聘約條文協商，事件暫告一段落，全教總認為校長罔顧教師工作權、學生受教權，應給師生一個道歉。

全教總11日發出聲明指出，義民中學違法「解聘、不續聘教師」之亂，源於學校將違法及禁制條文明定於學校聘書規約中，引起教師們反彈，將畫記聘書規約回擲學校，但學校以未完成聘任關係要脅教師重簽且不得再畫除規約，否則不再續聘為要脅，共有10名教師因此遭到不續聘。

事件爆發後，全教總與教師們多次與校方協調抗爭，10日校方態度終於軟化，發聲明接受教師們訴求。不過家長端自主發起的罷免校長陳衍財，目前已經連署已超過2000人，家長認為這段時間造成學校動盪不安，應該要有人負責。

全教總指出，面對歷年來義民中學教師創造年年高升學率、獲得家長信賴滿招的教學品質，但校長陳衍財竟能罔顧學校優異表現，糟蹋教師優質的教學品質，引起「解聘、不續聘教師」之亂的校長已不適任，更欠師生一個道歉

11日遭不續聘教師返回義民中學上班，學生們在暑輔空堂自主集合，對老師們的回歸表達歡迎之意，並大聲歡呼歡迎老師們歸隊，同時也感謝社會各界的幫助與聲援，並共同吶喊明天會更好。