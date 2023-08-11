振樺電2023年第二季合併營收為25.44億元，季增6.9%、年減12.7%，上半年合計較同期衰退11.7%。線上線下解決方案(O2O Solutions)，因總體經濟及消費市場依然疲弱，在去年高基期下，第二季同期減少28.1%，上半年同期減少約三成，惟下游通路隨著庫存逐步去化調整，拉貨力道初見緩步回升，營收季增4.4%；產業物聯研製中心(Embedded Foundry)第二季來自軟體定義資料中心及整合高階顯卡的醫療運算應用持續放量，季增8.3%，年減1.2%，然上半年維持成長格局，年增4.2%。

集團三大事業體，除持續深耕既有客戶及品牌通路外，亦積極擴大全球一線客戶市場占有率，使整體營運與獲利結構更趨扎實穩定，線上線下解決方案(O2O Solutions)第二季營收仍相對疲弱，毛利率也因未達規模經濟而稍有下滑，然產業物聯研製中心(Embedded Foundry)在產品及客戶結構大幅優化下，加上原物料成本逐步回落，毛利持續攀高，拉升集團第二季毛利率至合併以來新高達39.05%，並較上季高標再次提升近2.5個百分點；營業利益3.64億元，營業利益率14.34%，為合併以來次高水準。業外匯兌利益正向貢獻2300萬元，少數股權約1.11億元，淨利歸屬於本公司業主為1.35億元，第二季EPS新台幣1.8元，連三個季度上揚。

振樺電上半年合併財報，營業收入49.24億元，年減11.66%；營業毛利18.64億元，年減5.01%；營業利益6.26億元，年減11.05%；本期淨利4.10億元，年減20.55%；歸屬於母公司業主淨利2.26億元，年減50.91%；基本每股盈餘3元，相較去年同期的6.13元下滑。

展望2023下半年，就線上線下解決方案終端應用而言，零售餐飲通路客戶在連續二季度的庫存去化後，預計下半年拉貨動能可緩步回升，同時隨著品牌新產品ZT與Generation 9系列發表，主要大型專案客戶亦可望於第三季末起開始導入新產品布建。此外，隨著全球缺工問題持續嚴峻，集團之品牌自助服務解決方案需求也日益增加，自助報到、自助購票、自助結帳、互動營銷及多元支付整合等專案陸續開出，智慧物流主攻之線上購物線下退貨(BORIS)解決方案也可望於下半年拓展至歐洲市場成為新的成長動能。

另集團於北美市場之數個機場自助報到及捷運智慧閘門等政府基建預算專案，預計於第四季起開始出貨；產業物聯研製中心方面，來自軟體定義資料中心及AI醫療運算的需求穩健成長，惟半導體檢測市場短期需求仍未見顯著回升，復甦時程及力道的不確定性依然為下半年業務發展的主要變數，然集團已積極與客戶進行下一世代新產品驗證，期望於第四季逐步量產成為2024年重要成長動能。

展望後市，短期總體經濟市場變數較多，客戶下單趨於保守且多為急單，營收短期能見度較不明朗，下半年動能需視大型專案客戶新產品導入速度及半導體市場復甦狀況而定。然在雙引擎六大終端應用及區域市場平衡布局下，毛利率隨產品組合持續優化而顯著提升，整體獲利率可望保持穩定。