行政院主計處昨（10）日公布6月本國籍受僱員工總薪資平均為57045元，其中包含經常性薪資平均為48032元，獎金及加班費等非經常性薪資9013元，年增達2.75%。對此，有PTT鄉民怒轟，「又再用這種數字自嗨了，人民完全無感」、「你把一大群25k混一點台積電進去也差不多5.6萬喔」。

主計處還公布，6月份全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工），金融及保險業、出版影音製作傳播及資通訊服務業經常性薪資為66587元、65450元相對較高；製造業43103元，其中電子零組件製造業53652元；住宿及餐飲業34275元、其他服務業（含美容美髮按摩等）35,210元則相對較低。

對於主計處公布的最新平均薪資，PTT鄉民超崩潰「黨又在騙人了」、「到底是誰在拉高薪資平均啦」、「哇！57K，你各位有達標嗎？」、「學過統計就知道這種資料該用眾數，更能表現大多數人的薪資，但主計處怎麼老是用平均」、「對不起是我拉低了平均」、「不敢講中位數」、「對不起，我拖大家後腿」、「57K...到底誰領得到？」、「至少2/3產業別低於平均」、「南部一堆低薪的就繼續矇眼在那平均好了，連薪資都能做帳」。

PTT網友對最新國人平均薪資展開熱烈討論。（圖截自PTT）

不過也有網友表示，「領不到就是自己不努力，不要怪天怪地」、「 經濟起飛」、「詐騙集團都領到了，就你領不到?」、「八卦版年薪三百萬，你說月薪多少？」、「我大DPP看到你們這群人崩潰，真爽」。