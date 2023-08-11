第2季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率相較與去年同期皆有明顯提升，達到21％、17％、12％。相較於去年，原物料的供應與價格更具挑戰性，集團定期評估供應鏈，尋求更佳的成本結構。同時，通過自動化和數字化技術來提高效率，以提升工程管理的效能，確保工程預算與進度之執行，維持優異的獲利能力。

以客戶所在地區域表現來區分，第2季台灣的營收佔比最高，其次為大陸。東南亞佔比雖低，卻是成長最快的區域。以產業別來區分，半導體相關工程貢獻最多，電子組裝與醫療生技皆有明顯成長。

大陸雖然短期半導體市場波動，但中長期仍然保持樂觀。客戶除了持續對成熟製程的投資外，第三代半導體在軍事、航空航天、通信、能源和電動車等領域具有廣泛應用前景。除大陸投入10兆人民幣力拚第三代半導體自主外，台灣也將啟動第三代半導體國產化計畫，目標於2024年打造第三代半導體國產化，皆有利於聖暉*業績表現。