NBA’s Christmas Day games for the 2023-24 season, sources tell @TheAthletic @Stadium:



🎄Bucks @ Knicks

🎄76ers @ Heat

🎄Celtics @ Lakers

🎄Mavericks @ Suns

🎄Warriors @ Nuggets — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2023

在提前爆料NBA新球季開幕戰兩場對戰組合(湖人對金塊、太陽對勇士)後，《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日繼續爆出新球季5場耶誕大戰的對戰戲碼，分別是湖人主場遭遇塞爾提克、尼克主場遭遇公鹿、熱火主場遭遇七六人、太陽主場遭遇獨行俠與金塊主場遭遇勇士。

在今年美國時間12月25日舉行的5場新球季耶誕大戰戲碼當中，最受矚目的當屬湖人遭遇「綠衫軍」塞爾提克的傳統球隊對決，畢竟這是詹姆斯率領全新補強的湖人，再次碰上「雙探花」塔圖、傑倫布朗領軍的塞爾提克，關鍵仍在到時湖人有多少傷兵。

另外走掉不少綠葉球員的上季東區冠軍熱火，則要碰上新球季哈登可能鬧內訌的七六人，屆時雙方狀態很難說；上季總冠軍金塊則在自家主場碰上史蒂芬柯瑞領軍的勇士，也要看金塊下季能否跟上季一樣快速調整到爭冠狀態，以及勇士多了保羅之後，整體戰力會變怎樣？