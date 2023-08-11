針對美國前總統川普涉嫌試圖推翻2020年總統大選敗選結果一案，檢方今天向聯邦法官提出要求，盼在2024年1月2日開始庭審。

這個日期距離2024年共和黨總統候選人提名初選開始投票僅有兩週。川普目前在黨內提名戰中處於領先地位。

路透社報導，美國特別檢察官史密斯（Jack Smith）的辦公室今天在法院文件中要求法官於明年1月2日開始審理此案，部分理由是速審有其公共利益。

史密斯的辦公室表示，公共利益「在本案特別重要，被告身為前總統，被控密謀推翻2020年總統選舉的合法結果、阻礙選舉結果的認證程序，以及漠視公民的合法選票」。

川普的發言人表示，史密斯和司法部「公然玩起政治遊戲」，並重申川普目前在共和黨總統候選人提名戰中領先其他競爭者。

川普本人也在自創的社群平台「真實社群」（TRUTH Social）上說，任何審判都應該在2024年美國大選之後進行。如果他再次當選總統，這可能會讓他有權終結自己被起訴的案子。

川普今天發文說：「這樣的審判…就算要進行，也只該在『選舉之後』。」

檢察官預估，若要提出有關川普案的大堆文件，約需4至6週時間準備。

對於涉嫌密謀推翻選舉結果的指控，川普上週提出無罪抗辯。

若法官同意檢方提出的時間表，則川普將在明年上半年的初選期間面對3項審判。他將於明年3月在紐約因涉嫌偽造商務紀錄以掩蓋與成人片女星之間的風流韻事而受審；5月也將在佛羅里達州因涉嫌卸任後仍在自宅保留機密文件而受審。