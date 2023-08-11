自2022年7月28日，「保交樓、穩民生」這一表態首次出現在中共中央政治局會議中，成為大陸房地產市場政策推進的一個重要方向。據中國新聞網報導，隨著「保交樓」提出滿一周年，大陸住建部日前披露各地的「保交樓」工作進展。目前，保交樓專項借款項目總體復工率接近100％，累計已完成住房交付超過165萬套，首批專項借款項目住房交付率超過60％。

累計完成住房交付超過165萬套

大陸住建部表示，通過保交樓工作的順利推進，帶動房地產開發項目竣工進度加快，有效防範商品住房逾期交付風險，提振購房者信心，穩定了市場預期。

根據大陸國家統計局數據，2023年1月份至6月份，全大陸房屋竣工面積同比增長19.0％，增幅較第一季擴大4.3個百分點。竣工面積明顯增長得益於保交樓工作順利推進，帶動房地產開發項目竣工進度加快。

在易居研究院研究總監嚴躍進看來，保交樓成績的發佈，充分說明一年來保交樓工作有成效、有成果、有突破，也為後續保交樓工作和市場信心提振發揮了積極的作用。

嚴躍進說，「保交樓的工作開展，也為我們後續關注房企債務風險、確保購房者權益保障等提供了更好的思路，其中最核心的還是關於資金的問題。保交樓專項借款的投放等工作，為後續相關問題的解決提供了更好的金融支持。」

保交樓離不開資金的打底。中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在近期國新辦舉行的新聞發佈會上表示，為加大金融支持保交樓，央行配合推出兩批共3500億元（人民幣，下同）保交樓專項借款。設立2000億元保交樓貸款支持計畫，引導商業銀行積極提供配套融資，有力推動各地項目復工建設。

大陸多部委也在繼續強調做好保交樓工作。近期，中國人民銀行、國家金融監督管理總局聯合發佈通知，將「金融16條」中2項有適用期限的政策統一延長至2024年12月底，引導金融機構繼續對房企存量融資展期，加大保交樓金融支持。同時結合保交樓工作需要，將2000億元保交樓貸款支持計畫期限延長至2024年5月底。

「當前，房地產市場仍處於調整期，房企資金壓力不減，延長保交樓貸款支持計畫實施期限，有利於穩定市場預期，緩解企業流動性壓力。」中指研究院市場研究總監陳文靜認為，未來保交樓依然是政策重要發力點，配套資金有望加快落地和跟進。

值得注意的是，在交付過程中，「交房即交證」的新模式在多個城市逐步推開，並進入常態化。2022年以來，河北、河南、湖南、山西、四川、廣東、山東等多省均出台「交房即交證」相關文件。

「對於整個房地產市場來說，『交房即交證』的意義不只是降低了房產糾紛。」北京金訴律師事務所主任王玉臣律師認為，辦理房產證是房產開發的最後一個環節，如果能夠實現「交房即交證」就意味著違規建設、開發手續不全、拖欠土地出讓金稅費或者房產被抵押等常見問題能夠在交房前即得到有效解決，能夠更好地推動樓市健康、穩定發展。

從「比拚規模」到「比拚交付力」

在保交樓成為地產行業關鍵詞的大背景下，房地產企業作為保交樓的責任主體，是保交樓的重要一環。房企們也正從此前一味追求規模，跨入到比拼交付力的時代。

「交付力作為銷售階段產品力的有力答卷，更是房企綜合實力與競爭力的印證，交付力正成為房企新一輪比拚的關鍵。」克而瑞研究中心表示，體系化的交付流程、質控流程、服務明細等，均是房企推進保交付、進而「保品質交付」的護城河。

「在這場大考中，交付數據展現的是硬覈實力，背後系統完善的質控體系則成為隱形的軟實力。」克而瑞研究中心認為。

萬科董事會主席郁亮曾表示：「請客戶放心，萬科不僅是保證交付，還要保證質量。」碧桂園集團總裁莫斌也表示：「保交樓是當前穩行業、穩民生的重要一環，交付力是房企核心能力之一。」泰禾集團董事長黃其森則稱：「我們沒有本錢吃老本了。如果保交樓不解決，我們連生存的權利都沒有了。」

除了掌門人發話，主動披露保交樓成績單也已成為各大房企2023年以來的既定動作。據不完全統計，「保交樓一週年」這個節點上，已有20餘家房企公佈了保交樓成績單，包括碧桂園、融創、綠城、金科、龍湖、旭輝、中梁、美的置業、龍光集團、佳兆業、正榮地產等。

根據中指研究院監測數據，2023上半年，有4家企業交付套數超十萬套，12家企業交付套數超五萬套。在行業各方信心受挫的時期，交付力作為一個展示企業未來承諾的兌現能力和持續經營能力的重要窗口，其重要性凸顯出來。

陳文靜建議，在保交樓工作推進過程中，優先選擇能夠實現資金平衡或監管資金相對較多的項目。對於同區域內有多個停工項目的，政府也可進行區域內部協調，評估各項目完成交付所需的資金，將購房者集中騰挪置換至某一項目，並集中資金投入保障該項目交付。另外，保交樓也可以與租賃住房政策結合。

「隨著下半年房地產政策持續發力，保交樓工作開展將有更好的環境。」嚴躍進認為，各地可充分利用好調整優化房地產政策的好時機，主動作為，積極在樓盤交付、房企債務風險處置、樓盤質量管控等方面做好工作。

大陸住建部表示，雖然保交樓工作取得階段性成效，但後續的保交樓任務仍然繁重，需進一步加大政策支持力度，特別是要確保落實好金融支持房地產16條措施和保交樓貸款支持計畫，緩解資金鏈緊張問題。