醫師提醒，清潔消毒作業時應戴上護目鏡、口罩及手套個人防護裝備。（彰基提供／孫英哲彰化傳真）

一名婦人日前整理居家環境，使用噴霧器噴灑消毒劑時，不慎噴濺到眼睛，隨即感到劇痛難忍，且視力模糊、淚水直流，經就醫用了2000cc的生理食鹽水沖洗眼睛，症狀才和緩。醫師提醒，因清潔藥劑含有刺激性或腐蝕性的化學成分，使用時應戴上護目鏡、口罩及手套等個人防護裝備，以策安全。

入夏後蚊蟲多，加上近來登革熱疫情增溫，南投縣水里鎮一名婦人為確保居家環境衛生，一早6點多起床就積極展開清潔、消毒工作，使用噴霧器噴灑消毒劑時，不慎將藥水噴濺到眼睛，立刻感到劇痛難忍，視力模糊、淚水直流。

婦人當下非常擔心、緊張，立刻沖洗眼睛，但疼痛依然持續存在，趕緊前往附近的水里鄉急診救護站尋求治療。

經彰基急診暨重症醫學部主治醫師陳顥仁細檢查和治療，發現婦人的雙眼結膜紅腫，推斷是化學性灼傷，於是給予2000cc的生理食鹽水沖洗眼睛，並在其疼痛症狀改善後，開立眼藥膏與止痛藥，讓其安心回家休息。

陳顥仁指出，清潔消毒藥劑可能含有刺激性或腐蝕性的化學成分，如果不慎接觸到眼睛或皮膚，可能導致傷害和不適，在清潔消毒時，應戴上個人防護裝備，如手套、口罩和護目鏡，以防止意外發生；並且應處於上風處，保持通風及注意勿過度噴灑，造成物質濃度過高。

陳顥仁說，還要特別注意的是，不要將各種清潔劑混合使用，以避免化學反應產生有害物質，例如，常見的洗廁所時把鹽酸加上漂白水，結果產生氯氣，造成中毒；居家常用的酒精，也有可能造成化學性灼傷使角膜破皮，也有將殺蟲劑或消毒劑放在一般寶特瓶裡，造成誤食的狀況。

若不慎噴灑物質進入眼睛或皮膚，可立即用清水沖洗受影響的區域，至少15分鐘，如果感到持續刺痛、紅腫、灼熱或有其他不適症狀，應馬上尋求專業醫療幫助。