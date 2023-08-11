國民黨總統參選人侯友宜11日一早到大雅市場掃街，與攤商一一握手、拜票尋求支持。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜11日一早到大雅區永興宮參拜，並大雅市場掃街拜票，一路民眾熱情相迎。侯友宜見到永興宮旁永和路表示，永和代表永遠和平，這次選舉將是和平與戰爭的選擇，若沒有國民黨一直守護中華民國，恐怕會回到早期常常戰爭的時候，希望大家支持不要讓戰爭再發生。

侯友宜11日將到大甲鎮瀾宮參拜媽祖，並與顏清標合體。不過一早，他先到大雅區永興宮參拜並到大雅市場拜票，包括立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢陪同。侯友宜抵達後，民眾熱烈相迎，爭相與他握手，有民眾喊出「總統好」表示支持，也有攤商送上菜頭、粽子祝福，一行人在民眾的擁簇下進入永興宮參拜。

國民黨總統參選人侯友宜（左二）11日在立委楊瓊瓔（左三）、市議員吳呈賢（右四）陪同下，到大雅區永興宮參拜，祈求神明保佑。（潘虹恩攝）

侯友宜說，剛剛進來永興宮看到旁邊的路是永和路，新北也有永和區，永和就是代表永遠和平，不要戰爭。他爸爸以前被日本徵召去當兵，戰敗回來，後又被國民黨徵召參加國共內戰，又戰敗回來，「台灣那段時間都在戰爭」。戰爭後，他爸爸回到台灣卻找不到工作，因此到市場做長工賣豬肉，養他長大。

國民黨總統參選人侯友宜11日一早來到大雅區永興宮參拜，受到民眾熱情相迎。（潘虹恩攝）

侯友宜表示，基層打拚很辛苦，他爸爸辛苦把他養大，才能今天站在這裡。後來他去讀警校，受到國家栽培，「所以我一生只有一個信念，就是照顧中華民國所有的人」，這是他40多年來不變的信念。早期大家都看他在前衝鋒陷陣、槍林彈雨，許多重大刑案都經他手，因為他不怕死、敢跑前面，用他的生命顧台灣。

侯友宜說，現在全球都認為台灣很危險、瀕臨戰爭，這次選舉是和平和戰爭的選擇，如果兩岸關係沒有處理好，下一代、下下一代都將不能安居樂業。國民黨一直守護著中華民國，若沒有國民黨繼續守護，日子恐怕會回到早期常常戰爭的時代，他會和大家一起打拚，大家都可以平安順事過好日子。

國民黨總統參選人侯友宜11日一早到大雅市場掃街拜票，攤商送上菜頭象徵「好彩頭」。（潘虹恩攝）

侯友宜來到大雅掃街，有媒體詢問「昨晚勘災到幾點？有睡到5小時嗎？」侯友宜並未回應，不過楊瓊瓔表示「絕對沒有5小時，侯友宜昨天忙到很晚」。