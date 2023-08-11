藝人NONO（陳宣裕）近期捲入MeToo風暴，遭小紅老師等多名受害者指控，據知NONO接受偵訊時說詞避重就輕，最後以50萬元交保，而北檢昨(10日)再度傳喚數名被害人應訊；對此，小紅老師稍早曬出新聞截圖，表示：「姊姊妹妹戰起來，未完待續」。

NONO先前遭小紅老師、Amber等人指控性騷擾，但他稱自己忘記了，不做正面回應，隨後近30名受害者也陸續向小紅老師爆料有類似待遇，最嚴重的還表示自己曾遭NONO性侵。本月2日檢警到NONO家查扣多項3C用品，並將NONO帶回偵訊，最後以50萬交保，媒體詢問經紀人NONO心情，對方依舊使出省話功力，表示：「就交保」。

小紅老師發文。（圖／翻攝自小紅老師 Anissa臉書）

昨媒體報導，NONO並依妨害性自主罪諭令50萬元交保後，因他全盤否認，檢方再度傳喚多名被害者出庭以釐清案情，而檢警已查扣NONO的手機及筆電等個人3C設備，以釐清他有無與被害人有關的性影像或對話紀錄等事證，至於小紅老師先前表示遭到恐嚇，檢警也核發被害人保護命令，要求NONO一方禁止接觸被害人及證人，一旦NONO違反保護令，最重可判處3年有期徒刑。

而小紅老師先前知道NONO只接受偵訊一小時就可交保離開，第一時間表示不敢置信，並指出：「這條路真的走的有點辛苦，但我們連滾帶爬也要把他送進去！」她以為NONO神隱了41天終於願意致歉，「但直到現在，我們依舊沒有得到任何公開道歉，陳先生也閉口不答堅持不承認。」

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