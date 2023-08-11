拜登在猶他州的政治募款活動中表示，中國遇到一些問題。這不是好事，因為「當壞傢伙（bad folks）遇上問題，他們就會做壞事」。

拜登的言論讓人想起他在六月的另一場籌款活動上所發表的言論，當時他稱中國國家主席習近平是「獨裁者」（dictator）。這被中方視為挑釁的言論。北京當局則表示美中關係正處於1979年建交以來的谷底。

在消費者價格方面，全球第二大經濟體中國在7月陷入通貨緊縮，而製造端的生產者價格仍在下跌。隨著消費者價格與薪資都陷入停滯，中國可能將進入經濟增長大幅放緩的時代，這與世界其他大部分地方正面臨通膨壓力形成鮮明對比。例如全球最大經濟體美國仍在與通膨纏鬥，但其就業市場仍然強勁。

拜登周四表示，中國已經陷入困境，他不想傷害中國，並希望與中國建立合理的關係。

拜登周三簽署行政命令，將禁止美國投資中國的半導體和微電子、量子IT技術以及AI系統等三大領域，以應對中國等國家強化對軍事、情報、監視或網路能力至關重要之敏感技術與產品所造成的威脅。

北京當局對此命令表達「嚴正關切」之意，並表示將保留採取應對行動的權利。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示，對於美國決定推進這些限制措施，中方感到非常失望，並將捍衛自身利益，「中方反對美方過度利用國家安全將貿易、科學和科技議題政治化和武器化，刻意為正常的經貿交流與技術合作豎立障礙」。