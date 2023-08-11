電子權值股部分，台積電開高震盪，盤中最高達558元，力守5日線，但位居月線、季線之下。聯電(2303)同樣小漲震盪、漲幅位在0.5%~1%；聯發科(2454)7月營收雙衰退，股價價壓回修正逾2%；鴻海(2317)則在平盤下狹幅震盪。

AI族群今止跌，但高開後似乎遇到反壓，指標股廣達(2382)開高反彈，漲幅一度逾6%，惟漲幅收斂到4%左右，今召開法說會，將成為AI重風向球。緯穎(6669)開高震盪、盤中漲幅約1.92%；技嘉(2376)開高後一度衝上307元，早盤後股價陷入震盪；緯創(3231)開高震盪，盤中漲幅約3%；英業達(2356)漲幅收斂至1.74%。半導體AI部分，世芯-KY(3661)開高後隨即壓低，跌幅擴大至5%；創意(3443)則開高震盪，盤中上漲約1%。

非電子股部分，今有汽車、食品、紡織等表現強勢，汽車股龍頭指標和泰車(2207)稍早勁揚6%。食品股中統一(1216)、泰山(1218)、黑松(1234)等漲幅均逾1%。紡織股儒鴻(1476)大漲逾3.8%，聚陽(1477)漲近2%，南紡(1440)、聯發(1459)，嘉裕(1417)等小漲。

MSCI明晟清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增技嘉、為自全球小型指數轉進，穩懋(3105)則遭刪除、轉進全球小型指數台股成分股，全球小型指數的台股成分股則新增17檔、刪除3檔。上述調整將於8月31日盤後生效。

分析師表示，國際總經事件影響餘波盪漾，美股未明確止跌回升，加上台股指數技術面跌破季線支撐有轉空趨勢，短線操作難度大，建議多看少做，既有部位嚴設停利停損，靜待止跌訊號出現。持續留意AI族群，及報價有機會谷底回升的原物料族群。