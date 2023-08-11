一名女子因3年來腹脹、三餐吃完就腹瀉，體重急遽下降，近半年來到處求診，除了抽血檢查外，還做過電腦斷層掃瞄，但始終找不到病因，最後檢測得知，女子是對其每天早餐「燕麥與牛奶」嚴重過敏。但女子仍堅持這樣吃早餐，讓醫師感嘆，很多病人不接受醫療診斷，只能持續受病痛折磨。

胃腸肝膽科醫師吳宗勤在其臉書表示，他近來遇到一個女性病患，因腹脹、三餐吃完就拉肚子，體重直直落，半年來已經跑遍周遭診所、醫院，做過腹部超音波、胃鏡、大腸鏡、電腦斷層、X光、甲狀腺指數、血糖等檢查，均未發現異常。。

吳宗勤表示，當他正苦惱如何解決問題時，女子突然抱怨「為何不能吃燕麥和牛奶，我早餐就是要吃燕麥和牛奶。」他因此幫女子做了過敏檢測，結果發現女子對燕麥、牛奶嚴重過敏。

該女子茹素已經3年，唯一可接受的蛋白質來源就是牛奶，所以牛奶當早餐已經3年。3年來女子持續腹脹、吃完三餐後就跑廁所，原以為只是單純的乳糖不耐症，未料持續腹瀉3年至今，體重直線下滑至身形瘦削。

他表示，女子即使已知對牛奶、燕麥過敏，卻不願改變早餐內容，他也不想斥責女子，只希望對方選不會造成過敏的食物當早餐，最後只開立抗過敏藥物及止瀉藥，讓女子好好思考是否要繼續這樣的飲食內容。他感嘆，不少病患明明已知檢測結果，卻始終不願改善飲食習慣，因而無法徹底根治疾病，讓醫師頗為無奈。