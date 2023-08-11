2021年新冠疫情嚴峻期間，遊戲業者捐出700多萬元，向上市醫材商得力實業的子公司「福發實業」，購買總價724萬5000元的15萬件醫療級隔離衣，捐贈給台大醫院；但因得力、福發因隔離衣庫存不足，得力公司總經理郭哲宇竟找供貨商「廣朋商宇」，以未經衛福部專案許可的他廠隔離衣充數，還不實貼上標籤，偽稱是廠商生產出貨，台北地檢署11日依違反《醫療器材管理法》、《刑法》商品虛偽標記罪起訴郭哲宇等4業者，並建請法院沒收不法所得。

2021年疫情嚴峻，全國醫療院所醫療級隔離衣短缺，知名遊戲業者以724萬多元向得力實業的子公司福發實業下單，捐贈15萬件醫療級隔離衣給台大醫院。

不料，得力、福發實業明知庫存不足，竟涉嫌拿未經衛生福利部專案許可的其他廠商隔離衣，貼牌充數交貨。

事後因台大醫院總務室點收隔離衣時，發現有白、藍2種不同的顏色及材質，且隔離衣沒有中文標示，詢問得力是否為該公司生產的產品，得力總經理郭哲宇擔心他以其他品牌隔離衣冒充交貨一事曝光，竟佯稱那些隔離衣，是得力子公司福發製造，並提供相關檢測報告給台大醫院。

之後因調查局台北市調處偵辦另起醫療業者弊案時，意外發現郭哲宇等人以不實隔離衣交貨給台大醫院情事，經向台大醫院查訪後，醫護人員反應該批隔離衣品質與先前的產品有差距，因而報請北檢指揮偵辦，因而查獲此案。

陳志賢／台北報導

2021年新冠疫情嚴峻期間，遊戲業者捐出700多萬元，向上市醫材商得力實業的子公司「福發實業」，購買總價724萬5000元的15萬件醫療級隔離衣，捐贈給台大醫院；但因得力、福發因隔離衣庫存不足，得力公司總經理郭哲宇竟找供貨商「廣朋商宇」，以未經衛福部專案許可的他廠隔離衣充數，還不實貼上標籤，偽稱是廠商生產出貨，台北地檢署11日依違反《醫療器材管理法》、《刑法》商品虛偽標記罪起訴郭哲宇等4業者，並建請法院沒收不法所得。

2021年疫情嚴峻，全國醫療院所醫療級隔離衣短缺，知名遊戲業者以724萬多元向得力實業的子公司福發實業下單，捐贈15萬件醫療級隔離衣給台大醫院。

不料，得力、福發實業明知庫存不足，竟涉嫌拿未經衛生福利部專案許可的其他廠商隔離衣，貼牌充數交貨。

事後因台大醫院總務室點收隔離衣時，發現有白、藍2種不同的顏色及材質，且隔離衣沒有中文標示，詢問得力是否為該公司生產的產品，得力總經理郭哲宇擔心他以其他品牌隔離衣冒充交貨一事曝光，竟佯稱那些隔離衣，是得力子公司福發製造，並提供相關檢測報告給台大醫院。

之後因調查局台北市調處偵辦另起醫療業者弊案時，意外發現郭哲宇等人以不實隔離衣交貨給台大醫院情事，經向台大醫院查訪後，醫護人員反應該批隔離衣品質與先前的產品有差距，因而報請北檢指揮偵辦，因而查獲此案。