新竹縣尖石鄉嘉興國小合唱團近日赴韓國參加「第12屆世界合唱大賽World Choir Games」，50多名團員都是嘉興國小學生或畢業生，大家克服語言上的差異，除了4首泰雅古調、民謠，還有拉丁文、匈牙利文等語言歌曲，賽事中獲得兒少組及無伴奏民謠組兩項金質獎，讓世界聽見台灣的好歌聲。

世界合唱大賽World Choir Games有「合唱界的奧林匹克」之稱，嘉興國小參加的項目為10-16歲少年組、無伴奏民謠組，指揮暨指導老師陳翰威表示，無伴奏民謠組因沒有年齡限制，一群孩子與成人同組競賽，不過學生們表現沉穩，展現美聲實力，一舉奪金質獎。

陳翰威說，這次赴韓參賽的師生約有50餘人，參賽學生分為少兒組33人，及無伴奏民謠組36人，成員都是嘉興國小學生或畢業生，一共準備7首曲子，包含4首泰雅古調、民謠，還有拉丁文、匈牙利文等語言歌曲，從去年就開始為比賽準備。

學生除了要克服語言的差異，陳翰威說，原住民孩子的天賦極佳，具有先天優勢，不過他在指導的時候也略微調整發音方式，使原民美聲更加動聽，讓陳翰威驚喜的是，學生表現十分沉穩，即使面臨年紀差異大的友團，也毫不怯場，反而十分興奮，上台收放自如，呈現美聲及歌謠之美。

嘉興國小在校長徐榮春的帶領下，合唱團發展蒸蒸日上，除了數年前曾赴維也納演出並參賽外，近年在國內比賽亦有佳績，今年在和泰汽車「原夢國家隊」的支持下，前往韓國參賽，學生也不負眾望，一舉得獎。