在周四稍早，西門子公布第三財季(4~6月)業績表現低於預期。該公司說，越來越多客戶尋求在中國之外建立新的工廠設施。該說法也呼應了同業的工廠自動化大廠ABB在上個月發表的言論。

西門子的感測器、控制器、軟體等產品被應用於工廠建設，因此西門子常被視為是工業產業的先行指標。

執行長說：「我們沒有看到我們的客戶撤離中國。相反的，我們看到當地和國際客戶都相信中國市場，而且他們一直在那裡」。

他補充說：「但是他們是否在中國增加新的投資嗎？在這裡，我們看到一種趨勢，他們更願意去其它地方，去看看如何分散投資，和增強公司韌性」。

雖然西門子仍然在投資中國，但是公司同時也更多地投資在亞洲其它地方，以及美國和歐洲。Busch說，目前去斷定美國總統拜登(Jode Biden)新措施的影響，仍太早，但公司將緊密追蹤接下來的發展。

拜登政府在本周三宣佈，限制美國對中國投資三項敏感技術領域，之後，兩國之間的緊張關係加劇。

Busch說：「我們認為西門子沒有受到直接影響，因為涉及的領域實際上並沒有影響到我們，它更多的是涉及到高科技和半導體等」。