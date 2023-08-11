拉海納鎮主要觀光大街「前街」（Front Street）上滿是遭野火焚毀的汽車。

美國夏威夷州爆發史上最嚴重野火災難，第二大島毛伊島（Maui）延燒數日、災情慘重，已有至少53人在這場大火中罹難，更傳出有民眾受困車陣中，慘遭燒死的消息。毛伊郡府官員稍早表示，目前火勢80%獲得控制，但仍有約1,000人失聯。隨著大火趨緩，救難人員將前進災區展開搜救，預估死亡人數還會再增加。

綜合外媒報導，毛伊島西海岸8日爆發野火，適逢西南方的朵拉颶風影響，在強風助長下，擁有不少歷史古蹟和建築的歷史名鎮拉海納鎮（Lahaina Town）慘遭吞噬，觀光大街陷入熊熊火海，超過1.3萬居民的家園瞬間化為廢墟，火勢更一路蔓延至海濱，連碼頭也被燒得面目全非。

部分災民已在大火緩和之後，重回鎮上評估受損情況。經營紀念品商店的溫恩（Tiffany Kidder Winn）表示，自己的店全毀了，曾經熟悉的街道被燒到難以辨識，但更令她難過的是，在來的路上看到一整排燒毀的車輛：「那些車主似乎想試著駕車逃離，不料卻塞在車陣中。」其中幾輛車內有燒得焦黑的遺體，後來她在防坡堤旁也發現來不及逃命的民眾。

夏威夷毛伊島8日爆發野火，火勢猛烈，延燒數日，停在碼頭的遊船也被燒到只剩骨架。（圖／路透）

來自瓜地馬拉的廚師瓦斯奎茲（Marlon Vasquez）形容，野火來得又猛又快，前一秒才聽到警報響起，下一秒烈焰已經燒到家門口，他完全來不及開車逃難，「我跟家人只能用跑的，我們跑了一整晚，大火就緊追在身後。」空氣中還充滿有毒、難聞的氣體，讓他忍不住吐了。

夏威夷毛伊島慘遭祝融之災，歷史觀光小鎮付之一炬，空拍照對比火災前後景象，十分震撼。

截至周四（10日）為止，官方統計大火已奪走至少53條人命，另外還有數十人受到輕重傷，超過270幢建物半毀或全毀。目前拉海納鎮鄰近地區的火勢已有80%受到控制，另外位於毛伊島中部山區的庫拉地區（Kula），以及南部沿海城市基黑（Kihei）也有野火持續延燒，夏威夷州長葛林（Josh Green）估計，受損建築數量上看超過1,000幢；夏威夷警察局長佩勒提爾（John Pelletier）則認為，仍有大約1,000人失聯，但由於島上部分通訊中斷，無法確定這些人是否躲在避難處、聯繫不上，將視災區火勢展開全力搜索、搶救。